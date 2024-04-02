Brigade anonyme S1 E3

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Casta, Nass, Florence et Charlie sont sollicités par des parents sans nouvelles de leur fille Adèle, tout juste majeure, qui devait rentrer chez eux en Corse après un mois à Royan comme fille au pair. Ils se lancent à sa recherche avec l’aide des anonymes, toujours plus nombreux. En parallèle, Casta reste très méfiant quant à l’implication possible de la mère d’Alia dans la séquestration de sa fille. Florence, elle, continue d’enquêter en secret sur Casta, persuadée qu’il a été mêlé au meurtre de son ancien co-équipier.