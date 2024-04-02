Brigade anonyme

Casta, Nass, Florence et Charlie sont sollicités par des parents sans nouvelles de leur fille Adèle, tout juste majeure, qui devait rentrer chez eux en Corse après un mois à Royan comme fille au pair. Ils se lancent à sa recherche avec l’aide des anonymes, toujours plus nombreux. En parallèle, Casta reste très méfiant quant à l’implication possible de la mère d’Alia dans la séquestration de sa fille. Florence, elle, continue d’enquêter en secret sur Casta, persuadée qu’il a été mêlé au meurtre de son ancien co-équipier.