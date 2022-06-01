Capital Achats en ligne, fraudes, vols : les nouveaux pièges, nos solutions !

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Diffusé le 29/11/2026

Achat en ligne, business des colis : révélations sur les nouveaux pièges qui vous coûtent cher Le Black Friday vient de s’achever. Comme huit Français sur dix, vous avez craqué pour des produits bradés sur internet. Promos délirantes, choix infinis, livraison en moins de 24 heures : les promesses du e-commerce sont irrésistibles. Peut-être un peu trop ? Savez-vous toujours à qui vous achetez ? Et ce que vous achetez ? Vous pensez être à l'abri des déconvenues quand vous commandez sur de grandes plateformes ? Pas forcément. Derrière les belles vitrines, vous allez découvrir les nouvelles arnaques qui prolifèrent. Fausses promos, faux sites, faux produits : les méthodes sont toujours plus subtiles, les pièges de plus en plus difficiles à repérer. Tous les sites des grandes enseignes sont devenus des marketplaces : derrière des noms connus qui rassurent se cachent en réalité des milliers de revendeurs inconnus au bataillon. Qui sont-ils ? Jusqu’où vont-ils pour vendre leur marchandise ? De la commande à la livraison : révélations sur les nouveaux pièges qui vous coûtent cher. Faux conseiller bancaire : enquête sur le casse du siècle Il vous appelle, sait déjà tout de vous et en quelques secondes le piège se referme. L’arnaque au faux conseiller bancaire, c’est l’escroquerie du siècle. Jamais autant de Français n’avaient été ciblés, jamais ils n’avaient perdu autant d’argent. Montant total de la fraude : plus de 500 millions d’euros l’année dernière. Personne n’est à l'abri : jeunes actifs, mère de famille, cadre dirigeant… autant de profils ruinés en quelques secondes. Qui se cache derrière cette nouvelle escroquerie ? Vous allez découvrir des profils insensés, loups solitaires, manipulateurs psychologiques qui vous dépouillent en quelques minutes. Pouvez-vous récupérer votre argent ? Comment éviter de se faire piéger ? Quelle est la responsabilité des banques ? Enquête sur le casse du siècle. Ma maison surveillée 24h/24 : quel est le vrai prix de la sécurité ? Chaque année en France, plus de 230 000 cambriolages sont recensés. Seulement 7 % sont élucidés. 70 % des Français redoutent d’en être victimes. Face à cette menace, un marché en pleine expansion promet de sécuriser nos maisons. Des géants comme Verisure, avec un chiffre d'affaires dépassant le milliard d'euros, aux start-ups innovantes, toute une myriade d’acteurs s’en est emparé. Caméras intelligentes à 300 euros pièce, systèmes d'alarme connectés à partir de 1 000 euros, abonnements mensuels allant de 30 à plus de 100 euros : les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour contrer des cambrioleurs de plus en plus audacieux. Mais ces gadgets high-techs sont-ils vraiment efficaces ? Nous décrypterons les stratégies de ces sociétés et leurs promesses parfois trompeuses. Entre abonnements coûteux et équipements dernier cri, la facture peut vite s'envoler. Certains n'hésitent pas à jouer sur nos peurs pour gonfler leurs profits. Sécurité ou business de la paranoïa : enquête sur un marché où la tranquillité d'esprit a un prix.