Capital Argent des Gitans : révélations sur la fortune d’une communauté secrète

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Diffusé le 04/10/2026

Au cœur de cette communauté intrigante, Capital a enquêté pendant plus d’un an sur la fortune insoupçonnée des gens du voyage. Ils sont 300 000 en France. Et si la plupart des Gitans vivent sur les routes de petits métiers, vous allez découvrir comment certains d’entre eux ont bâti des business hors normes et amassent des fortunes spectaculaires. Le secret de leur réussite ? Ils ne font rien comme les autres ! Et leurs méthodes détonnent ! En Normandie, Anthony est un jeune roi de l’immobilier. Il a grandi en caravane, et pourtant, il est aujourd’hui à la tête d’un empire qui vaut plusieurs millions d’euros. Sa méthode ? Il investit là où personne n’ose et ses méthodes détonnent. Il achète et rénove à un rythme effréné et à des prix imbattables. Et dans son parc immobilier, aucun problème pour percevoir les loyers de ses locataires grâce à un savant mélange entre aides de l'État et méthodes musclées. Au sein de la communauté, ceux qui brassent le plus d’argent, ce sont les forains. Sur toutes les fêtes foraines, les manèges sont toujours plus spectaculaires et aussi plus chers, parfois jusqu’à huit euros le tour. Mais ces machines à plus de deux millions d’euros sont-elles vraiment rentables ? En réalité, l’économie de la fête foraine repose sur des stands bien plus basiques qui génèrent étonnamment beaucoup plus d’argent. Notamment quand leur modèle repose sur de petites entourloupes. Wendy, elle, a misé sur un business inépuisable au sein de la communauté gitane : les mariages. Les unions sont une institution chez les gens du voyage. Des fêtes pour lesquelles ils dépensent sans compter : deux fois plus que la moyenne des Français. Wendy est créatrice de robes de mariée. Mais pour se faire un nom dans le milieu il y a deux règles d’or : savoir travailler dans l’urgence absolue et répondre aux demandes les plus insolites ! Après le mariage, la plus grosse dépense comme pour tout le monde, c’est le logement. Et avec un changement majeur : fini le temps des caravanes, une majorité de gens du voyage veulent désormais leur maison. Un pactole pour certains promoteurs qui avec l’aide de notaires rachètent des parcelles agricoles pour s’y loger, en flirtant avec la loi. Un business frauduleux en pleine expansion. Comment les maires des communes concernées peuvent-ils réagir ? Certains choisissent la méthode forte. Entre train de vie flamboyant, sens des affaires et petites combines, enquête sur les fortunes secrètes des gens du voyage.