Capital Bon et pas cher : enquête sur les plats stars de l’été

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Moules-frites : enquête sur votre repas préféré des vacances À la fois simple, conviviale et pas chère, la formule « moules-frites » affole chaque été les vacanciers et surtout les restaurateurs. Avec 110 000 tonnes consommées chaque année en France, le business est colossal. Rentabilité, filières secrètes, origine et qualité, nous avons enquêté sur le repas préféré des touristes. À Palavas-les-Flots (Hérault) jamais Jérémy, patron du restaurant Le Rio, n’oserait retirer les formules « moules-frites » à 12 euros de sa carte. Une recette magique qui lui assure le tiers de son chiffre d’affaires en plein été. Comment fait-il pour être rentable ? Guillaume Tanguy, lui, est surnommé « le roi de la moule ». C’est l’un des plus gros acheteurs du pays. Son job : négocier les meilleurs prix d’achat pour le compte de six-cents restaurants, grâce à une filière secrète et un peu lointaine. Mais une fois dans votre assiette, la qualité est-elle au rendez-vous ? Fabrice et Estelle, inspecteurs à la DDPP (direction départementale de la protection de la population) traquent les restaurateurs qui ne respectent pas les mesures d’hygiène. Produits périmés, arnaque à la provenance, rien n’échappe à la « police de la moule » ! Brets, Vico : avec leurs nouveaux goûts, ils nous rendent fous ! Goût poulet braisé ou falafels ? Saveur aligot ou cheese-naan ? Oubliez les bonnes vieilles chips nature, la tendance ce sont les versions aromatisées qui revisitent aussi bien le terroir français que les cuisines du bout du monde. Un festival de saveurs qui fait exploser les ventes de ce pilier de l’apéro : +40 % en dix ans ! Nous consommons plus d’un kilo de chips par an et par personne. Où vont-ils chercher toutes ces inspirations ? Locomotive de cette frénésie, Brets, une marque bretonne passée de PME familiale à leader du marché à grand coup d’innovation. Mais dans la grande bataille des arômes, la concurrence veut frapper fort. Pour se relancer, Vico, la marque historique du Nord, parie désormais sur des saveurs plus pointues, inspirées de la « street food », comme Nachos Cheddar ou Korean Barbecue. Et Vico mise aussi sur un nouveau marché en plein essor, celui d’une chips plus saine, à base de lentilles. Enquête sur ce marché des chips qui met le paquet pour vous faire croquer. Machines à glace maison : faut-il succomber à la tentation ? Granita, sorbet ou smoothie bien frais ? La folie des machines à glaces déferle dans vos maisons ! Les ventes ont bondi de 140 %, portées par une promesse : des économies et un plaisir rafraîchissant infini ! Recettes virales, démonstrations bluffantes, textures parfaites : tout semble simple, rapide, irrésistible. Mais derrière ces belles images, que valent vraiment ces machines ? Sont-elles révolutionnaires ou simplement des blenders améliorés, vendus à prix d’or ? En tête du phénomène, Ninja et sa Creami devenue incontournable. Face à elle, les concurrents dégainent des versions moins chères pour capter leur part du marché. Une guerre du petit électroménager est lancée où chacun promet plus de fonctionnalités, plus de créativité et surtout plus de plaisir. Car au-delà des machines, c’est tout un business qui s’emballe. Ingrédients, toppings, kits prêts à l’emploi c’est un écosystème entier qui surfe sur cette envie de « fait maison ». Alors, vrai bon plan ou gadget de plus dans nos cuisines ?