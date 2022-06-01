Capital Équiper sa maison à petit prix : enquête sur les nouveaux bons plans

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Diffusé le 15/11/2026

Électroménager : le dernier cri à moitié prix ! Un aspirateur-laveur, le dernier robot de cuisine ou un sèche-cheveux révolutionnaire : jamais l'électroménager n'a fait autant rêver ! Problème, alors que les nouveautés déferlent à un rythme effréné, les prix s'emballent. Mais bonne nouvelle, un nouveau marché se développe avec une promesse de petit prix. Occasion, location, reconditionné… la nouveauté, c'est que vous pouvez trouver les derniers hits à petit prix. Chez Boulanger, on peut tout louer à partir de 15 euros par mois son airfryer ou sa machine à café à grain. SAV, livraison, tout est inclus. Une offre challengée par un petit nouveau, Kazoo. Son concept : essayer avant d'acheter pour ne pas se tromper. Mais acheter des appareils Ninja, Thermomix ou Dyson à moitié prix, c'est encore plus tentant. Le marché du reconditionné s'enflamme, porté par la profusion de nouveautés. Sur Darty ou Backmarket, des appareils sont proposés à moitié prix, parce qu'ils ont eu une première vie. La promesse : ils ont été contrôlés, remis en état et arrivent avec deux ans de garantie. Mais savez-vous toujours vraiment d'où ils viennent ? Ventes aux enchères : le nouveau coin des bonnes affaires ? Une cuisine, un poêle à bois ou du matériel de bricolage… et si pour s'équiper pas cher, il fallait miser sur les enchères ? Désormais, des milliers d'articles d'équipement de la maison sont à saisir chaque jour, avec des mises à prix de quelques euros à peine. Pour les plus chanceux, ce sont des affaires emportées à -70 % ou -80 % du prix initial ! Boostée par les défaillances d'entreprises, les invendus et surstocks, l'offre n'a jamais été aussi vaste. Et de nouvelles méthodes de vente explosent ! S'il est toujours possible d'acheter en physique dans des salles de vente, sur internet il y a des milliers d'enchères chaque jour ! Commissaires-priseurs nouvelle génération ou carrément live-shopping organisés sur des applications comme Whatnot, vous allez découvrir un univers foisonnant et insoupçonné où tout le monde tente sa chance, pros ou particuliers. Alors comment rafler les meilleurs lots ? Et toutes les affaires sont-elles bonnes à saisir ? Nous avons enquêté sur les frais cachés. Livraison, installation et frais de vente : la note peut vite s'envoler. Et quelles garanties protègent vos achats ? Action, Gifi, Lidl : l'étonnant business des chasseurs de bonnes affaires Un plaid à petit prix, une perceuse rose ou une cocotte citrouille qui affole les réseaux sociaux… chez Action, Gifi ou Lidl, toutes les semaines les nouveaux arrivages s'arrachent avant midi. Vous êtes des milliers à vous lancer dans ces chasses au trésor pour dénicher les dernières pièces déco tendance à prix cassé. Mais alors que certains veulent juste décorer leur maison, d'autres en font un étonnant business. Vous allez découvrir des particuliers qui lancent des opérations commando pour faire la razzia chez les discounters. Leur objectif : revendre les articles trois à dix fois plus cher sur Vinted ou Leboncoin. Et ça marche ! Petit complément de salaire ou job à temps plein : les sommes en jeu peuvent atteindre des milliers d'euros chaque mois, à tel point que certains montent des business. Grâce à des applis, ils traquent les prix bas et les bons plans pour les revendre sur Amazon ou d'autres plateformes. Qui sont ces nouveaux opportunistes de l'achat/revente ? Combien gagnent-ils chaque mois ? Et que valent vraiment les babioles que vous achetez ?