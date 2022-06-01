Capital Étiquettes : le vrai prix de ce que vous achetez

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Diffusé le 20/09/2026

Promos permanentes : nos révélations sur le vrai prix de vos courses « Deux produits achetés, le troisième offert », « remise de 68 % sur le 2e produit ». Qu'il s'agisse des biscuits, du shampoing ou du fromage râpé, les promotions ont envahi les hypermarchés. Quand le pouvoir d'achat flanche, c'est le meilleur appât pour rebooster les ventes. Près d'un quart du chiffre d'affaires des produits de grande consommation est désormais à prix réduit ! Dans certains rayons comme la lessive, les promos sont même plus fréquentes que le prix « plein pot » ! Mais en coulisses, qui profite de cette valse des prix ? Révélations sur les pratiques étonnantes et bien cachées de cet univers pour répondre à une question cruciale : faites-vous vraiment de bonnes affaires ? Donner l'illusion de faire des économies, c'est un métier ! Des « magiciens des promos » nous ont livré quelques-uns de leurs secrets. Nous avons suivi les limiers de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes sur le terrain. Vraies ou fausses promotions, bons plans et pièges : quelles sont les clés pour les débusquer ? Parfum, AirPods, électroménager : faut-il craquer pour les copies ? Pourquoi payer le prix fort quand on peut s'offrir quasiment le même produit trois fois moins cher ? Un parfum à 10 euros qui s'inspire d'un grand nom à 150 euros. Des écouteurs sans fil qui ressemblent très fortement aux modèles des grandes marques mais cinq fois moins chers. Ces produits qui imitent les best-sellers des grandes marques mais sans reprendre leurs logos, on appelle cela des dupes. Et c'est un raz-de-marée. C'est même devenu le symbole de l'achat malin ! Des vidéos virales comparent l'original à son clone et à chaque fois le message est clair : les produits et leurs qualités seraient identiques ! Mais à y regarder de plus près, l'affaire est-elle toujours aussi belle qu'il y paraît ? La qualité est-elle au rendez-vous ? Derrière les prix cassés, nous avons découvert des matériaux moins durables et des promesses à moitié tenues. Et le sujet est loin d'être anodin surtout quand il s'agit de notre santé. Certains dupes de cosmétiques cachent des composants douteux, voire dangereux. Les bons plans virent-ils au mauvais coup ? Essence : vous payez, mais qui encaisse ? Ce sont des prix qui montent, qui montent… et ne reviennent jamais vraiment au point de départ. Plus de 2 euros le litre d'essence, 2,15 euros pour le gazole : à chaque crise internationale, le compteur repart à la hausse, mais ne revient jamais au point de départ. Faire un plein est devenu une source d'anxiété majeure pour les Français au point de bousculer les vacances, les courses, les loisirs et parfois toute l'organisation d'une famille. Mais alors que nous payons tous si cher, souvent bien plus que nos voisins européens, où va vraiment l’argent ? Car à écouter toute la filière, personne n'en profiterait vraiment. Qui dit vrai ? Qui gagne petit et qui gagne gros ? Des pompistes indépendants aux stations de la grande distribution, en passant par les raffineries et les géants pétroliers, plongée au cœur d'une filière aux multiples intermédiaires, pilotée de loin par des traders campés derrière leurs écrans et qui jonglent avec des millions. Au bout du compte, les grands gagnants ne sont pas forcément ceux que vous imaginez.