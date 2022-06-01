Capital Fraîcheur et sensations fortes : le jackpot des parcs aquatiques !

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Maxi-toboggans, parcours aventures : la bataille des parcs aquatiques S'éclater en famille pour pas cher, c'est la promesse des nouveaux parcs aquatiques. Sur la mer, les lacs et les bases de loisirs, de nouveaux parcours de jeux géants sur l'eau en mode « Ninja Warrior » poussent partout ! Une cinquantaine de modules avec des toboggans de cinq mètres de haut, des rondins instables, et même des airbags d'éjection ! Une heure de fun, pour une vingtaine d'euros en moyenne. La société Wam Park exploite déjà neuf parcs, dont un immense près de Lyon (Rhône). Avantage : l'investissement est minimal et la rentabilité maximale. En coulisses, un bureau d'étude planche sur la conception de ces attractions pour trouver le juste milieu entre amusement et rentabilité. Car si les clients stagnent dans le parcours, le chiffre d'affaires de la journée serait menacé. Près de Sens (Yonne), Romuald, ouvrier dans une usine de yaourts, a pris un congé sans solde et investi toutes ses économies dans un parcours de vingt-trois gonflables qu'il va installer lui-même sur l'étang de Sancy en espérant décrocher le jackpot ! Pour réussir, il s'est offert les services de Jacques Casanova, le truculent commercial de la marque allemande Wibit, le géant mondial de la vente de parcours gonflables. En Vendée, le patron de O'Gliss Park investit six millions d'euros dans le plus grand toboggan à bouées d'Europe. Une structure de 26 mètres de haut et une double entrée pour faire descendre jusqu'à 1 000 personnes par heure ! Pour maximiser ses profits, le patron a mis en place des billets coupe-file. Mais les clients qui acceptent de payer ce supplément en ont-ils pour leur argent ? Canyoning, tyrolienne et dîner dans les airs : jusqu’où iront les rois du grand frisson ? Au royaume des loisirs, place à la démesure et aux sensations fortes ! Pour se démarquer de la concurrence et attirer les familles en quête de nouveautés, vous allez découvrir des attractions spectaculaires à grands coups d'investissements pharaoniques ! La plus grande tyrolienne d'Europe, un canyoning artificiel géant unique au monde et même un dîner suspendu dans les airs : toutes ces attractions sont nées en France et cartonnent. À Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), à quelques mètres de la plage, un entrepreneur local a investi des millions d'euros pour proposer une exclusivité mondiale : un canyoning artificiel. Une dizaine de piscines, des sauts de cinq mètres : tout est fait pour rendre cette activité à sensations fortes accessible aux familles. Objectif : 300 visiteurs par jour pour amortir les coûts. Un sacré défi porté par Nil, moniteur, pisciniste et ambassadeur-star du parc ! Au bord du lac Léman, la ville de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) rêve de damer le pion à ses concurrentes Genève et Lausanne avec une exclusivité mondiale : un restaurant gastronomique suspendu à 50 mètres du sol. Cyrille Bailleul, responsable pour la mairie, promet un show culinaire inoubliable mais le pari financier est risqué : 70 000 euros pour trois jours seulement ! Dans les Alpes, la petite ville de Chamrousse (Isère) peut se vanter de détenir un record : elle possède désormais la plus grande tyrolienne à pylônes au monde ! Deux kilomètres de descente avec une pointe à 80 km/h : sensations garanties, encore faut-il que tout se déroule sans accroc. La petite ville s'est lancé un immense défi technique et financier, le bilan sera-t-il positif à la fin de l'été ?