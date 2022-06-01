Capital Grand Frais : les recettes secrètes du supermarché qui fait craquer les Français

Chargement

Grand Frais : on vous révèle tous ses secrets ! C'est l'ovni de la grande distribution, une enseigne qui ne fait rien comme les autres. Alors que tous les supermarchés se livrent une guerre des prix sans merci, Grand Frais fait exactement l'inverse : des produits souvent plus chers, peu de promotions et pourtant ses magasins ne désemplissent pas. Avec plus de 330 points de vente et 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'enseigne est devenue l'une des préférées des Français. Quel est donc son secret ? Pour la première fois, Capital vous dévoile les coulisses d'une organisation qui cultive le mystère et la discrétion. Pendant plusieurs mois, nos équipes ont suivi ceux qui font tourner cette incroyable machine : responsables de rayon, acheteurs, logisticiens. Sélection impitoyable des produits, livraisons orchestrées à la minute près, mise en scène spectaculaire des étals : chaque détail est pensé pour nous mettre en appétit et nous donner envie de remplir notre panier. Mais les fruits et légumes sont-ils réellement plus frais et meilleurs que chez les concurrents ? Où Grand Frais s'approvisionne-t-il ? Et quand on gère des tonnes de produits frais et fragiles tous les jours, comment éviter le grand gaspi ? Derrière l'image d'une halle de marché traditionnelle se cache aussi un modèle économique méconnu : une galaxie de sociétés indépendantes réunies sous une même enseigne. Une organisation ultra-rentable qui a fait la fortune de ses fondateurs. Face à ce succès insolent, Carrefour, Leclerc ou Intermarché revoient leurs rayons frais et tentent de reproduire la recette. Alors, jusqu'où Grand Frais peut-il révolutionner notre façon de faire les courses ? Et les concurrents réussiront-ils un jour à percer le secret de cette success-story française ? Barilla / Panzani : qui gagnera le match des sauces toutes prêtes ? Pratiques, rapides et surtout bon marché : quelle famille peut se passer de sauce pesto ou bolo ? En cinq ans, les ventes ont explosé. Les Français en achètent en moyenne cinq pots chaque mois. Il faut dire qu’en rayon, il n’y a jamais autant de choix. Jungle des prix et folie des recettes : les deux géants du secteur, Barilla et Panzani, se sont lancés dans une course à la nouveauté. La tendance qui emporte tout, c’est le pesto. Cette sauce au basilic a beau être deux fois plus chère que la sauce tomate, les ventes ont bondi de 20 %. Les Français en consomment même plus que les Italiens ! À Parme (Italie), vous allez découvrir l’incroyable filière « basilic » de Barilla. Des champs à perte de vue, une récolte chronométrée, le produit est transformé en moins de vingt-quatre heures pour garantir le goût, et la rentabilité. Mais face au pesto, la tomate n’a pas dit son dernier mot ! Les sauces rouges représentent un pot sur deux vendu en France et elles se réinventent. « Tomates fraîches », recette « maison », ou « produite en France » : les promesses sont belles, mais sont-elles tenues ? Plongée derrière les étiquettes des sauces toutes prêtes.