Capital Mission pouvoir d’achat : récupérez 400 euros chaque mois !

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Diffusé le 11/10/2026

Un vrai repas pour 3 euros : enquête sur les nouvelles solutions anti-crise Diviser votre budget courses par deux, ça fait rêver. Et c’est possible ! Batch-cooking, méthode anti-gaspi et nouveaux bons plans déstockage, nous avons passé au crible les nouvelles solutions qui vous promettent de bons repas à moitié prix. De -10 à -70 % sur votre facture, laquelle sera la plus efficace ? De plus en plus de familles s’essaient au batch-cooking. Le concept : planifier tous ses menus, n’acheter que le nécessaire et tout préparer d’un seul coup. Mais cette organisation militaire est-elle à la portée de tous ? Certains décident de s’en remettre à l’intelligence artificielle. Un petit robot paramétré pour faire des économies d’argent et de charge mentale : c’est la nouveauté développée par Jow. Le robot élabore des menus à prix cassé, traque les promos et les drives les moins chers. À la clé, 20 % de grappillé sur votre panier ! Mais dans vos supermarchés, un nouvel acteur débarque avec une promesse d’économies bien plus importante. Des paniers d’une valeur de 25 euros vendus seulement 5 euros : c’est la nouveauté de Too Good To Go, le champion de l’anti-gaspi. Ils s’attaquent aux produits en date courte, un énorme gisement de marchandise que les supermarchés ont bien du mal à écouler, à moins de les brader. Abonnements, prélèvements : comment récupérer 100 euros par mois ? Faites le test : comptez le nombre de prélèvements automatiques sur votre compte bancaire et additionnez les euros. Streaming, box, jeux, assurance, stockage photo, salle de sport : il suffit d’un clic pour s’abonner, puis des dizaines d’euros s’évaporent chaque mois. Nous avons enquêté sur les nouvelles mécaniques redoutables qui plombent votre budget. Il y a d’abord les prix d’entrée alléchants, puis les factures qui explosent. Des durées d’engagement qui s’allongent sans que vous vous en rendiez compte. Et surtout : pourquoi est-il de plus en plus difficile de résilier ? Capital a réalisé un crash-test normalement à la portée de tous : résilier des abonnements. Bienvenue dans le parcours du combattant. Boutons cachés, codes oubliés, sites labyrinthiques… qui organise cette galère ? Et comment s'en dépêtrer ? Révélations sur les secrets d’un phénomène qui vous coûte cher et les solutions pour récupérer 100 euros par mois ! Chauffage : des degrés en plus, des euros en moins ! 1 500 euros par an en moyenne : la facture chauffage des Français ne cesse de grimper. Quand les prix du gaz et de l’électricité s’enflamment, que faut-il changer pour économiser ? La nouveauté, c’est que notre été caniculaire rebat les cartes à l’arrivée de l’hiver. Les ventes de climatisations réversibles explosent. La promesse : du frais l’été et une facture hivernale en baisse de 25 %. Mais est-ce vraiment le bon choix pour économiser ? Quand on investit près de 3 000 euros, quelle rentabilité faut-il en espérer ? Pour dépenser moins et gagner des degrés, fabricants et magasins vantent les mérites de nouveaux radiateurs dernières générations. Bourrés de technologie, ils affichent des performances inégalées. Pour quel gain en euros à la clé ? Pour faire baisser la note, ne faudrait-il pas carrément se passer du gaz et de l’électricité ? Les poêles à granulés fontt un retour en force cet automne. Depuis deux ans les ventes stagnaient, parce que les prix du bois s’étaient envolés. Mais la donne a changé. Avec la baisse du prix des pellets : est-ce le bon moment pour s’équiper ?