Cauchemar en cuisine US Urgence en plein désert

Diffusé le 29/03/2012

Gordon Ramsay traverse le désert de Californie pour découvrir une oasis qui tient du mirage. Nylah et Jeremy, les propriétaires de la « Casa Roma », n'ont aucune expérience de la restauration ! Gordon constate que le chef n'en a rien à faire de l'état de sa cuisine ou de la qualité de ses plats. Après avoir goûté une pizza à moitié crue et un sandwich baignant dans la graisse, Gordon prend le chef à part et lui intime de se reprendre en main s'il ne veut pas perdre son poste. Cet avertissement va-t-il porter ses fruits ou Gordon devra-t-il sévir ?