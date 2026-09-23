Cauchemar en cuisine Agde (2/2)

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Philippe Etchebest se rend en bord de mer, dans le sud de la France à Agde, pour tenter de venir en aide à Frédéric, le propriétaire d’une crêperie installée dans un cadre idyllique. Sur le papier, l’établissement possède tous les atouts pour réussir. Pourtant, la réalité est bien différente… Dès son arrivée, le chef va déchanter : propriétaire au bord du gouffre, crêpes qui partent directement à la poubelle… la situation est catastrophique ! Mais plus que les problèmes du restaurant, c’est surtout l’attitude de Frédéric qui va l’interpeller. Et en cherchant à comprendre ce qu’il se passe, le chef va faire une découverte totalement inattendue. Et il est encore loin de connaître toute l’histoire… Alors, va-t-il réussir à remettre Frédéric sur le bon chemin ?