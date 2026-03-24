Cauchemar en cuisine Médière (2/2)

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Cauchemar en cuisine met le cap sur Médière, dans le Doubs. Philippe Etchebest répond à l’appel d’un couple de restaurateurs, Isabelle et Sébastien, parents de cinq enfants, dépassés par la situation catastrophique de leur restaurant. Il y a urgence à leur venir en aide ! Rapidement, le chef va constater de nombreuses lacunes. Manque d’organisation, gestion approximative : rien ne semble réellement maîtrisé et, en cuisine comme en salle, les erreurs s’accumulent. Pourtant, derrière ces problèmes, le chef va découvrir une réalité qui va profondément le bouleverser. Alors va-t-il réussir à venir en aide à Isabelle et Sébastien ?