Cauchemar en cuisine Roquebrune-sur-Argens (1/2)

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Direction le sud de la France, à Roquebrune-sur-Argens, où Philippe Etchebest va rencontrer Chantal, une restauratrice au caractère bien trempé. Dès son arrivée, le chef va découvrir un établissement pour le moins déroutant : un fauteuil Emmanuelle, des objets on ne peut plus insolites et même le chihuahua de la patronne installé sur le bar ! Un décor singulier qui réserve bien d'autres surprises… puisqu'il pleut jusque dans la salle ! Mais derrière ces situations improbables, le constat est bien plus inquiétant : produits dont la date est dépassée et manque d'organisation… Le chef va rapidement mesurer l'ampleur des problèmes. Pour venir en aide à Chantal, Philippe Etchebest va devoir s'attaquer à bien plus que la cuisine pour comprendre ce que cache ce fort caractère ! Et le chef n'est pas au bout de ses surprises.