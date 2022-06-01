Cauchemar en cuisine Saint-Bonnet-en-Champsaur (2/2)

Chargement

Diffusé le 31/03/2026

Philippe Etchebest intervient à Saint-Bonnet-en-Champsaur, au cœur des Hautes-Alpes. C’est ici que Béatrice et Stéphane ont ouvert leur restaurant il y a presque trois ans. Dès son arrivée, le chef est frappé par l’état des lieux : désordre dès l’entrée, salle sombre et sans âme... Et, en cuisine, la situation se dégrade avec une hygiène plus que douteuse : hotte encrassée, paniers de friteuse noirs et frigo envahi par la glace. Pour Philippe Etchebest, c’est un véritable choc ! Mais derrière ces problèmes se cache aussi l’histoire d’un couple dont l’attitude intrigue rapidement le chef. Et si cette complicité affichée n’était en réalité qu’une façade ? Entre révélations, tensions et remise en question, Philippe Etchebest va devoir démêler le vrai du faux pour tenter de sauver ce restaurant.