César Wagner S1 E8 -

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Diffusé le 07/12/2023

Mariage chez les Wagner. Marie-Ange, la mère de César, se marie avec Christian Haas. Alors que la fête bat son plein dans un château près de Strasbourg, un cadavre est retrouvé dans la chambre froide. César et son équipe mettent tout en œuvre, et dans la plus grande discrétion, pour trouver le coupable sans gâcher la fête. Une mission complexe puisque les principaux suspects travaillent pour l'entreprise qui organise l'événement, et dont la directrice n'est autre que la fille de Christian Haas.