Cinésix Ducobu et le fantôme de Saint-Potache - Bande-annonce

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C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères ! Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le fantôme d'Anatole, le plus grand cancre de l’histoire de l’école Saint-Potache. Ce fantôme farceur va entraîner Ducobu, Léonie, leurs parents et Kitrish dans une série de péripéties aussi drôles qu’inattendues. Mais attention : à Halloween, tout peut arriver… © 2025 - LES FILMS DU PREMIER – LES FILMS DU 24 – UMEDIA - TF1 FILMS PRODUCTION