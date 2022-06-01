Desperate Housewives S8 E20 - Le pouvoir

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Diffusé le 10/05/2012

Mike parti, Susan s'attèle à la construction d'une petite voiture pour MJ à l'occasion d'une course père-fils organisée à l'école. L'avocat de Bree découvre le passé sulfureux de sa cliente et lui demande de se débarrasser de ses addictions pour le procès. Lynette accepte de flirter avec le patron de Tom pour qu'il gonfle la charge de travail de son ex. Gabrielle est furieuse contre son mari lorsqu'il convainc une de ses clientes d'investir dans le caritatif plutôt que dans les vêtements de luxe...