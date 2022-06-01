Desperate Housewives S8 E23 - La vie est un cadeau

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Diffusé le 17/05/2012

Les vies des résidents de Wisteria Lane vont prendre un nouveau tournant alors que Karen McCluskey s'est accusée du meurtre d'Alejandro et que le mariage de Renée approche, la rendant particulièrement irascible. Susan, qui n'a toujours pas annoncé son départ à ses amies, soutient sa fille Julie dont l'accouchement se déclenche au plus mauvais moment. Gabrielle se voit proposer une promotion telle que leurs rôles sont désormais inversés avec Carlos. Katherine, revenue de Paris avec un business florissant, propose à Lynette de travailler pour elle à New York, quitte à anéantir ses chances de se réconcilier avec Tom. De son côté, Bree échoue à garder ses distances avec Trip...