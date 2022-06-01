Desperate Housewives S8 E5 - Un rôle à jouer

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Diffusé le 23/01/2012

Alors qu'ils font une thérapie de couple, Lynette apprend que Tom sort avec quelqu'un d'autre. La vision d'un modèle nu à son cours d'art provoque l'hilarité chez Susan. Pour la calmer, le professeur prend la décision radicale d'imposer à tous les élèves de se déshabiller lors de la séance suivante. Gabrielle découvre les tâches qui lui incombent en tant que nouvelle présidente de l'association des parents d'élèves tandis que Bree s'investit dans l'association de Ben, qui œuvre pour les sans-abris...