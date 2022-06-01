Desperate Housewives S8 E8 - Nos faiblesses

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Diffusé le 13/02/2012

Persuadé de son implication dans la disparition d'Alejandro, l'agent Chuck Vance commence à faire pression sur Bree. Après avoir peint une toile inspirée par le meurtre, Susan doit trouver un moyen d'empêcher son œuvre d'être exposée et vendue dans une galerie. Noyant sa culpabilité dans l'alcool, Carlos ne peut se rendre au travail ; Gabrielle prend alors les choses en main pour sauver un contrat de plusieurs millions de dollars. De son côté, Lynette fomente un plan pour sauver son couple à l'occasion de son anniversaire de mariage avec Tom...