Django unchained Django unchained

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Diffusé le 16/11/2013

1858, sud des États-Unis : le docteur King Schultz, ancien dentiste reconverti en chasseur de primes, arrête un convoi d'esclaves et libère l'un d'entre eux, Django... Celui-ci accepte sa proposition de devenir son associé et apprend à manier les armes. En échange, Schultz lui promet de l’aider à retrouver et libérer sa femme, Broomhilda. Pour cela, ils vont devoir cheminer jusqu’à la plantation de Candie, un homme de pouvoir qui règne par la violence, et s’infiltrer parmi les siens.