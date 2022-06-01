e=m6 Aloe vera, noix de coco : des champions naturels aux mille usages !

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Aloe vera, ses super-pouvoirs expliqués par la science Derrière ses feuilles charnues se cache un gel composé à 98 % d'eau, enrichi d'un cocktail de vitamines et de minéraux aux vertus hydratantes, apaisantes et cicatrisantes. Botaniste et chimiste sont réunis pour en révéler tous les secrets. Noix de coco : eau, lait, huile, un fruit aux multiples facettes ! Direction la Martinique pour une enquête gourmande au cœur d'une plantation. Histoire, récolte, transformation, variétés insoupçonnées… producteurs et scientifiques décryptent ce fruit tropical sous toutes ses formes.