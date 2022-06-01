Endométriose : le combat invisible Endométriose : le combat invisible

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Diffusé le 28/03/2026

Longtemps ignorée, minimisée ou mal diagnostiquée, l’endométriose touche aujourd’hui près d’une femme sur dix en France. Maladie chronique aux douleurs souvent invalidantes, elle bouleverse profondément la vie personnelle, professionnelle et intime de celles qui en souffrent. Ce documentaire propose une immersion sensible et incarnée au cœur de cette réalité encore trop méconnue. Des récits inspirants montrent que, même si elle est invisible, l’endométriose impose une force et une résilience hors du commun. Médecins, gynécologues et spécialistes de la douleur apportent un éclairage essentiel sur la maladie, ses mécanismes et les progrès récents de la prise en charge.