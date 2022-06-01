Enquête d'action Aéroports parisiens : les douaniers en lutte contre les trafics

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Diffusé le 23/10/2026

Les aéroports d’Orly et de Roissy sont les premières frontières de la France. Une porte d’entrée par laquelle les criminels du monde entier cherchent à faire transiter leurs marchandises. Pour lutter contre les trafics, 1 500 douaniers sont mobilisés. Ils contrôlent le moindre passager au comportement douteux et le moindre bagage suspect. Parfois, les stupéfiants sont transportés à même le corps : les trafiquants paient des « mules » chargées d’ingérer des capsules contenant le produit illicite. Pour l’appât du gain, ces personnes mettent leur vie en jeu. La moindre explosion d'une capsule peut entraîner une overdose. Tous les colis en provenance de l’étranger passent par Roissy-Charles-de-Gaulle, où se trouve l'un des plus grands centres de tri postal du pays. Les douaniers y interceptent chaque année des centaines de milliers d’articles contrefaits : sacs de luxe ou articles de sport en provenance de Chine, mais aussi des stupéfiants. Jean-Luc et Valérie, des agents parmi les plus chevronnés, mettent au jour un commerce de drogue entre deux complices. Alexis et son équipe font face à un trafic encore peu connu du grand public : l’importation de « viande de brousse ». Des voyageurs, principalement d’Afrique subsaharienne, n’hésitent pas à embarquer dans leurs bagages des animaux morts ou de la nourriture impropre à la consommation. Les douaniers mènent ainsi une véritable mission de santé publique et de préservation de l’environnement.