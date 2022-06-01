Enquête d'action Alerte accidents : la police de la route contre-attaque !

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À proximité du Stade de France, une mère de famille et ses enfants ont été violemment percutés par un automobiliste qui aurait utilisé son téléphone et effectué une manœuvre dangereuse. Lionel, policier à la CRS 7, découvre que le conducteur n’aurait jamais dû conduire en France… Excès de vitesse, deux-roues interdits sur l’autoroute, voitures retournées au milieu des voies : « Enquête d’action » suit les agents qui veillent jour et nuit sur 700 kilomètres de routes rapides dans le nord de l’Île-de-France. Sur l’A3, entre Paris et l’aéroport de Roissy, un camion à l’arrêt a été accroché par un autre poids lourd. Sa remorque est éventrée et les deux conducteurs impliqués sont sous le choc. Au milieu des débris, le policier Édouard doit empêcher un nouvel accident tout en laissant les équipes d’intervention dégager la chaussée. Dans cette zone très fréquentée, chaque minute compte pour rétablir la circulation. Sur une bretelle d’accès à l’A86, l’autoroute qui forme une vaste rocade autour de Paris, Pascal et Sébastien traquent les automobilistes qui empruntent la bande d’arrêt d’urgence pour échapper aux bouchons. Lorsqu’ils interceptent un VTC transportant une femme sur le point d’accoucher, le chauffeur s’agace…