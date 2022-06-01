Enquête d'action Commandos instructeurs : jusqu'au bout de l'effort

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Ils constituent l’élite de l’armée française : ce sont les commandos de l’armée française. Mais décrocher ce précieux sésame n’est pas chose facile… Ils sont lieutenant ou sergent et ont d’immenses responsabilités. En zone de guerre, ce sont eux qui définissent la stratégie à adopter. Pour rester au top physiquement et mentalement, certains se lancent donc un défi de taille : participer à un stage de commando-instructeur. Une formation d’élite, extrêmement éprouvante, organisée au Centre national d'entraînement commando dans les Pyrénées-Orientales. Vous découvrirez que même pour des soldats aguerris, habitués des terrains de guerre, ce stage est une véritable mise à l’épreuve. Ceux qui en viennent à bout auront la lourde tâche de former les militaires au combat. Nage en pleine mer, combat au corps à corps, tir tactique : à chaque épreuve, ils risquent l’élimination. En 2019, seules trois femmes ont réussi à obtenir cette certification. Christelle, sergent dans l’armée de l’air, espère bien être la quatrième... Sportive au mental d’acier, elle s’est préparée pendant des mois à ce stage d’élite. Pourtant, rien n’est gagné. Cette militaire aguerrie va être mise à rude épreuve. Hugues est lui lieutenant au 92e régiment d’infanterie. À la tête d’une cinquantaine d’hommes, il compte bien décrocher cet ultime sésame avant d’effectuer sa toute première mission à l’étranger, en zone de combat. Après plus de 15 ans dans l’infanterie et une dizaine de missions sur des terrains de guerre, Greg souhaite aujourd’hui transmettre son savoir aux plus jeunes. Avec ce stage commando, il espère créer une nouvelle cellule au sein de son régiment afin de préparer les plus jeunes à des expéditions commandos.