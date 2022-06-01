Enquête d'action Disparition, trafics, dangers au volant : missions sensibles à Pau

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Diffusé le 20/11/2026

La nuit est tombée sur les Pyrénées-Atlantiques. Pierre, gendarme, reçoit un appel inquiétant : un homme d’une trentaine d’années a été signalé près d’un lac, au fond d’une vallée encaissée. Le compte à rebours pour le retrouver s’engage. La zone de recherche couvre plusieurs kilomètres carrés. Et la pluie complique la tâche des secours… À Pau et dans toute la région, les gendarmes enchaînent des missions où l’imprévu peut tout faire basculer en quelques secondes. Depuis les airs, Mickael repère des plantations de cannabis dissimulées dans la campagne. La localisation transmise, le PSIG prend le relais. À l’aube, une vingtaine d’hommes lourdement équipés se rend chez plusieurs cannabiculteurs de la région. L’assaut est donné simultanément. Au domicile du principal suspect, les gendarmes trouvent bien plus que ce que l’homme veut bien déclarer. Sur l’autoroute A64 qui relie Toulouse à Bayonne, Jordan guette. Son arme : une voiture surpuissante capable de faire des pointes à 250 km/h. Ce jour-là, il intercepte un SUV de luxe à 179 km/h, 49 de trop. Le conducteur joue les amnésiques mais Jordan, imperturbable, lui retire son permis sur-le-champ. Quelques kilomètres plus loin, une automobiliste vient de percuter de plein fouet un poids lourd : sa colonne vertébrale est peut-être touchée.