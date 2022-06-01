Enquête d'action Gendarmes et pompiers de Belfort : interventions sous haute tension

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Chauffards rattrapés en pleine course sur l'autoroute, jeune femme ivre et agressive envers les secours, incendie domestique difficile d’accès : à Belfort, à l'est de la France, « Enquête d’action » a assisté à des situations sous tension. Posté au péage sur l'autoroute A36, le gendarme Vincent scrute les conducteurs qui passent devant lui. Un jeune homme lui semble suspect : le test tombe, positif au cannabis. Privé de son permis, qu’il n’a en poche que depuis six mois, il accuse le coup. Et il risque bien pire... Plus tard, en patrouille sur le même axe, Vincent intercepte un conducteur, téléphone à la main. L'homme plaide le malaise et demande l'intervention du SAMU : une manœuvre pour qu'on lui épargne les points qu'il lui reste sur son permis. Mais le gendarme, imperturbable, sort son carnet de contraventions. Sergent-chef chez les sapeurs-pompiers de Belfort, Jérémie prend en charge une dame âgée qui a encastré sa voiture dans un arbre. Un témoin de la scène a commis l'imprudence de la déplacer avant l'arrivée des secours. Désorientée, elle est incapable de répondre aux questions les plus simples : signe que ses blessures, à la tête ou à la colonne, pourraient être graves. Au moindre geste brusque, la victime risque de basculer dans le coma.