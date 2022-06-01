Enquête d'action Ivresse, bagarres, incendies : tolérance zéro à Fréjus !

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En plein été, les plages bondées de Fréjus réclament une vigilance de tous les instants. Au milieu des vacanciers, l’agent Fabrice repère deux hommes qui fument du cannabis. L’intervention change de dimension lorsque les policiers découvrent sur l’un d’eux une matraque télescopique... Sur le littoral, une simple infraction peut déboucher sur une interpellation bien plus sensible. Ses collègues le surnomment « Le Soldat » : ancien membre des forces spéciales, Teddy est appelé en renfort par les motards. À la sortie d’une discothèque, un automobiliste semble faire semblant de souffler dans l’éthylotest et refuse de se soumettre correctement au dépistage. Face à ce conducteur peu coopératif, Teddy doit faire preuve de fermeté. En pleine nuit, les policiers municipaux sont également mobilisés après plusieurs départs de feu dans le quartier de Villeneuve. Aiko, le chien de la brigade, repère un adolescent dissimulé sous une voiture. Les agents doivent comprendre les raisons de sa fuite, apaiser la situation avec les jeunes présents sur place, et éviter que ces incendies ne mettent davantage en danger les riverains.