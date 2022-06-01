Enquête d'action Policiers de Nantes : le jeu du chat et de la souris

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Des bagarres de rue aux débordements liés à l’alcool et aux stupéfiants, les policiers de Nantes sont sur tous les fronts. Dans la sixième ville de France, qui attire chaque année de nouveaux habitants, ils doivent faire face à une montée des incivilités et à des interventions toujours plus tendues. Responsable de groupe à la brigade anticriminalité, le brigadier-chef Céline patrouille dans les quartiers sensibles. Dans ces secteurs à risque, les délinquants jouent au chat et à la souris avec les forces de l’ordre : certains conducteurs de deux-roues n’hésitent pas à se mettre en danger pour échapper aux contrôles. Mickael, à la tête de la brigade des stups, est confronté à une vaste affaire de trafic d’héroïne. Chose surprenante : le réseau est implanté au cœur d’un quartier résidentiel. Il faudra toute l’expérience et la détermination de son équipe pour identifier les protagonistes de ce commerce illégal.