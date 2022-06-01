Enquête d'action Alerte en Auvergne : les gendarmes face à l'éruption de la délinquance (1/2)

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Diffusé le 13/11/2026

Un gang de voleurs de métaux sévit dans le Puy-de-Dôme. Seize larcins en quelques jours : une petite fortune chez les ferrailleurs du coin. Sur le parking d’une déchetterie, une patrouille repère une camionnette suspecte. Deux silhouettes détalent dans les champs. La poursuite commence… Un assaut à l'aube dans un camp de caravanes, un individu potentiellement armé à neutraliser, une jeune motarde grièvement blessée sur une route de campagne : « Enquête d'action » suit les gendarmes qui veillent sur l'Auvergne. Dans cette région du centre de la France, les refus d'obtempérer se multiplient : plutôt que de s'arrêter, certains automobilistes prennent tous les risques. Près de Clermont-Ferrand, une voiture a fini sa course dans un arbre. Face à Sébastien du PSIG, le conducteur récalcitrant refuse les dépistages alcool et stupéfiants. Et quand ses proches rappliquent, la tension menace de s’envenimer. À Chamalières, Thomas a une tout autre pression : ce gendarme mobile doit escorter plusieurs millions d'euros en petites coupures fraîchement imprimées. Car c'est au cœur du Massif central que se trouve l'imprimerie de la Banque de France, l'un des sites les mieux gardés du pays. Point de passage sensible sur le trajet du convoi : un viaduc en travaux. Ici, deux voies ne sont séparées que par des cônes de sécurité : c’est exactement l’endroit où des braqueurs pourraient attaquer.