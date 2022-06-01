Enquête d'action Alerte rouge à la frontière : des interventions à couper le souffle (2/2)

Chargement

Aux premières lueurs du jour, le lieutenant Scoubeau fonce vers une collision entre un bus scolaire plein à craquer et une camionnette de travaux. Les dégâts sont impressionnants. Pas de temps à perdre : il faut identifier et évacuer les blessés les plus graves, mais aussi gérer les parents inquiets qui affluent sur les lieux. Accidents spectaculaires, alerte à la bombe, incendies incontrôlables… « Enquête d'action » a suivi les équipes de secours de Mons et Charleroi, deux villes belges situées tout près de la frontière française. En pleine nuit, c'est un décor hors du commun qui s'embrase : un château du XIXe siècle. Les flammes dévorent déjà la toiture, la charpente menace de céder à tout instant. Greg, l'officier qui commande l'intervention, n'a qu'une hantise : ramener ses hommes sains et saufs. Tout porte à croire que le feu est d'origine criminelle : qui a bien pu s'en prendre à ce monument chargé d'histoire ? Quand les moyens classiques ne peuvent plus rien, une unité d'élite prend le relais : le GRIMP, le Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux. Une automobiliste a défoncé une glissière de sécurité avant de plonger huit mètres plus bas, au fond d'un ravin. Grièvement blessée, souffrant de multiples fractures, elle reste piégée dans l'épave. Yohan, spécialiste des sauvetages extrêmes, est à la manœuvre pour la remonter : une opération à très haut risque.