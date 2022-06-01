Enquête d'action Annecy-Genève : gendarmes contre hors-la-loi de la route (2/2)

Chargement

Une voiture de luxe dérobée en Suisse est repérée fonçant sur l'A40, l'autoroute qui relie Genève à Lyon. Les gendarmes Tom et Pierre, du Peloton Motorisé de Saint-Julien-en-Genevois, prennent aussitôt en chasse le véhicule, un 4x4 haut de gamme de marque allemande. Avec 500 chevaux sous le capot, le bolide a une bonne longueur d’avance sur le véhicule de patrouille des gendarmes. Mais Tom et Pierre ont bon espoir de revenir à sa hauteur. Soudain, la radio leur annonce un terrible accident : le véhicule en fuite serait-il impliqué ? Entre poursuites à grande vitesse, voyous de passage et conducteurs inconscients, Enquête d'action embarque avec les gendarmes de l’EDCF 74, qui interviennent sur les routes de Haute-Savoie. Parmi eux, l'adjudant Nicolas. En plein contrôle de nuit à l’entrée d’Annecy, il voit un SUV sportif passer devant lui et prendre la fuite. Ce soir-là, impossible de rattraper le fuyard mais grâce à sa plaque, tout n’est pas perdu. Pour retrouver l’auteur de ce refus d'obtempérer, l’adjudant Cédric se lance dans un grand jeu de piste. À deux pas de la frontière suisse, une voiture s’est garée sur une bretelle de l'A40, en pleine sortie de virage. Sébastien et Luna, qui patrouillent dans le secteur, flairent aussitôt une arnaque organisée pour soutirer de l'argent aux automobilistes : la fameuse « panne bulgare ». Plaque étrangère, accent de l'Est, bijoux tape-à-l'œil : le conducteur semble correspondre en tous points. Alors, escroc patenté ou véritable homme d'affaires en rade ? Quand l’homme sort de sa poche une liasse de billets de 100 euros pour régler son amende, les gendarmes n’ont plus guère de doutes…