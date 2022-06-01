Enquête d'action Coups de folie et routes dangereuses : les gendarmes du Médoc en première ligne (2/2)

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Diffusé le 20/11/2026

Un coup de feu retentit dans un village au nord de Bordeaux. Le PSIG est en état d’alerte. Une mère de famille et sa fille sont en danger. L’ex-conjoint, armé, tenterait de s’introduire de force à leur domicile. L’adjudant Alexandre ignore qu’il va vivre l’une des interventions les plus éprouvantes de sa carrière. Disparition en plein cœur de la forêt, découverte d’une carcasse de voiture calcinée, traque des chauffards sur les routes : « Enquête d’action » accompagne les gendarmes du Médoc, un territoire mondialement célèbre pour ses vignobles. Fin de soirée électrique pour l’adjudant Frédéric. Un homme vient d'être renversé de son scooter. Menacé d’un couteau, il a été dépouillé par plusieurs individus. Les soupçons se portent rapidement vers des membres de la communauté des gens du voyage. Plusieurs campements sont installés de longue date aux alentours. Équipés d’un HK G36, fusil d’assaut réservé aux situations les plus extrêmes, les gendarmes commencent les recherches. Les patrouilles réservent parfois leur lot de surprises. À Lacanau, l’adjudant Alexandre tombe nez à nez avec un fêtard ivre qui a pris la rue pour des sanitaires. Dans cette région où les troisièmes mi-temps de rugby sont une institution, la scène prête à sourire. Mais uriner sur la voie publique en pleine rue peut exposer à bien plus qu'une simple contravention.