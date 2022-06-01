Enquête d'action De la tour Eiffel au bois de Boulogne : la police de choc du Paris chic (1/2)

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Diffusé le 06/11/2026

Au petit matin, dans les beaux quartiers de Paris, les voleurs rôdent à l’affût des jeunes qui rentrent de soirée, souvent éméchés. Le major Patrick et son équipage de police secours foncent sur les lieux d’un arrachage de collier. La victime, sous le choc, a de la chance : le bijou est récupéré, le voleur rattrapé. Encore une nuit agitée dans le très chic « 16e »… Traque des conducteurs sous « gaz hilarant », opération éclair contre les vendeurs à la sauvette du Trocadéro, quartier bouclé après le signalement d'un homme présumé armé : « Enquête d'action » suit les policiers de l’arrondissement le plus étendu de la capitale. Ici, les grandes fortunes côtoient une délinquance bien organisée. Dans le 16e, les cambriolages se comptent par centaines chaque année. Et une tendance préoccupe les autorités : les home-jackings, commis en présence des occupants, parfois avec une violence sans retenue. Policières à la BAC, la brigade anticriminalité, Manon et Sandrine prennent en chasse un homme surpris en train d'escalader la façade d’un immeuble. Après vingt minutes de filature dans les rues puis dans le métro, le suspect est appréhendé. Dans son sac : un tournevis et des gants, l'attirail classique des spécialistes du vol par effraction. À l'ouest de l'arrondissement, le bois de Boulogne est l'un des derniers hauts lieux de prostitution de la capitale. Frédéric, de la brigade territoriale de contact (BTC), connaît chaque recoin de ce territoire où il patrouille depuis des années. Lorsqu’il repère une camionnette stationnée à l'écart, il n’a aucun doute sur ce qui se joue à l’intérieur. Pourtant, le contrôle se transforme souvent en jeu de dupes. L’homme à bord est-il vraiment « un ami » de la travailleuse du sexe à qui appartient le véhicule ? S’il s’agit d’un client, son escapade risque de lui coûter bien cher. L’amende peut atteindre 1 500 euros, voire 3 750 en cas de récidive.