Enquête d'action Feux géants et sauvetages impossibles : les pompiers face au pire (1/2)

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Diffusé le 25/09/2026

Quand des vies sont en jeu, les Français s’en remettent à eux. Les terribles feux qui ont ravagé le pays cet été l’ont une nouvelle fois prouvé : les 250 000 sapeurs-pompiers ne comptent pas leurs heures et n’hésitent jamais à braver le danger. Selon un sondage, ils sont plébiscités par 97 % de la population : une confiance hors norme ! Incendies dévastateurs, accidents spectaculaires, blessures graves : « Enquête d’action » dévoile les coulisses de ces interventions où tout peut basculer à chaque instant. À Nice, une victoire de l’équipe de France de football en Coupe du monde transforme la soirée en véritable casse-tête pour les équipes de secours. Au milieu de la foule, la fête dégénère : des bandes s’affrontent et plusieurs personnes sont blessées. Les secours doivent les prendre en charge malgré les violences. Une autre nuit, Émile et son équipe foncent vers le bord de mer. Une jeune femme, qui aurait consommé de l’alcool, vient de se noyer. La mer est agitée et ses amis n’ont pas réussi à lui porter secours. L’urgence est absolue : l’eau présente dans ses poumons doit être aspirée dans les dix minutes. À Paris, le sergent-chef Vincent et une centaine de sapeurs-pompiers affrontent un incendie qui menace de ravager tout un quartier de la proche banlieue. Les flammes gagnent du terrain, la chaleur épuise les organismes et chaque avancée impose un effort considérable. Dans le métro, le caporal-chef Nicolas participe à une opération délicate. Un homme a chuté sur les rails et se trouve sous une rame. Pour l’atteindre, il faut se glisser dans un espace exigu. Dans cette configuration, la moindre erreur pourrait aggraver la situation.