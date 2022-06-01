Enquête d'action Gendarmes de Bourgogne : des interventions sur les chapeaux de roues ! (2/2)

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Diffusé le 18/09/2026

En pleine nuit, un enfant de 10 ans a disparu sur une aire d’autoroute au sud de Dijon. C’est à peine croyable mais ses parents n’ont remarqué son absence qu’après avoir repris la route ! L’adjudant Thibaut se lance dans une course contre la montre : un routier vient de l’apercevoir au bord des voies… Des conducteurs qui fanfaronnent après avoir été rattrapés en grand excès de vitesse, des automobilistes qui pensent circuler incognito avec des armes dangereuses, une querelle entre voisins qui tourne à l’affrontement : « Enquête d’action » accompagne les gendarmes de Côte-d'Or, toujours prêts à intervenir au plus vite. Sur l’A31, entre Beaune et Dijon, plus de 100 000 véhicules se croisent chaque jour. Les milliers de poids lourds qui y circulent sont parfois des bombes à retardement. Comme ce camion qui transporte près de 18 tonnes de marchandise en trop. Les gendarmes Karel et Vincent doivent l’intercepter au plus vite avant qu’un drame ne se produise. Provocations, geste insultant, refus de coopérer : derrière une infraction en apparence banale, les gendarmes ignorent toujours jusqu’où la tension peut monter. À Quétigny, dans la banlieue de Dijon, un joint fumé sans grande discrétion est le point de départ d’une intervention musclée. Face aux gendarmes Quentin et Thomas, le père de l’adolescent mis en cause prend sa défense et se montre de plus en plus véhément… jusqu’au geste de trop.