Enquête d'action Gendarmes de Normandie et Picardie : duels sur le bitume (2/2)

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Contrôlé positif au cannabis et privé de permis, un automobiliste remet le contact dès que les gendarmes ont le dos tourné. Il pense reprendre la route comme si de rien n'était. Seulement, quelques minutes plus tard, il recroise par hasard le sergent-chef Damien, de la brigade de Verneuil-sur-Avre (Eure)... Démantèlement d’un réseau de vols de voitures, ado fugueur au bord de l’autoroute, véhicule encastré dans la façade d'une maison : « Enquête d'action » embarque avec les gendarmes de trois départements voisins : l’Eure, la Seine-Maritime et l'Oise. Sur les routes de Normandie, une tendance agace les gendarmes autant qu'elle les mobilise : celle des contrevenants qui nient l'évidence. Lors d'une opération de contrôle de vitesse sur la Nationale 12, un automobiliste flashé à 165 km/h réclame une preuve par l'image. Plus loin, un conducteur est repéré téléphone au volant. Mais l'homme jure qu'il tenait une pochette… Face à une telle mauvaise foi, les gendarmes tiennent leur position : les verbalisations tombent, les permis sont retenus sur-le-champ. En Picardie, le peloton autoroute de Senlis est sur la piste d'une course illégale organisée via les réseaux sociaux. Sur l'A1, une vingtaine de véhicules « tuning » se retrouvent à la sortie du Parc Astérix pour des pointes à pleine vitesse sur 35 kilomètres de ligne droite. Dès que les gendarmes se montrent, le groupe se disperse dans une course-poursuite. Les complices tentent de ralentir les voitures de patrouille pour couvrir la fuite des plus rapides…