Enquête d'action Go fast, chauffards et accidents : dangers sur l’autoroute A10

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Diffusé le 30/08/2024

Sur l'A10, un conducteur lancé à pleine vitesse refuse de s'arrêter : aussitôt, les gendarmes s'élancent à sa poursuite. Bienvenue sur la plus longue autoroute de France - plus de 500 kilomètres, du péage de Saint-Arnoult, aux portes de Paris, jusqu'à Bordeaux - et l'une des plus fréquentées du pays. Gendarmes, douaniers, patrouilleurs : « Enquête d'action » a suivi ceux qui veillent, jour et nuit, sur cet axe hors norme. Jusqu'à 100 000 véhicules s'y croisent chaque jour. Excès de vitesse, conduite dangereuse, délit de fuite : ce flot continu provoque parfois des accidents impressionnants. Pour protéger les automobilistes et coincer les chauffards, les gendarmes déploient de gros moyens : motos et voitures surpuissantes, et même hélicoptère. Pour les douaniers, l'A10 porte un autre surnom : l'autoroute de la drogue. C'est l'axe favori des trafiquants venus d'Espagne et du Maroc, qui dissimulent leur cargaison au fond d'une berline familiale ou dans la remorque d'un poids lourd. De simples contrôles qui débouchent, chaque année, sur des saisies record - et parfois sur de spectaculaires courses-poursuites. Derniers anges gardiens de l'A10 : les patrouilleurs. À toute heure, ils balisent les accidents et sécurisent les voies au plus près de la circulation. Un métier de l'ombre aussi méconnu que périlleux : en moyenne, tous les deux jours, un patrouilleur est percuté sur une autoroute de France.