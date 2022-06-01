Enquête d'action Petit territoire, grosse pression : les gendarmes de Belfort à plein régime (1/2)

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Diffusé le 16/10/2026

Près de Belfort, un motard refuse d'obtempérer et fonce à plus de 110 km/h en plein milieu d’un village. Soudain, il perd le contrôle de sa machine et chute en contrebas d'un pont. Alcool, stupéfiants, défaut de permis : le profil du motard est effarant. « Enquête d’action » accompagne les gendarmes du Territoire de Belfort, le plus petit département de province, mais pas le plus calme ! Trente ans de terrain, et toujours en première ligne. Le colonel Gabriel Lothe commande les 300 gendarmes du département. Pourtant, il n'a pas renoncé à patrouiller la nuit avec ses hommes. Quand un pick-up accélère brutalement à sa vue, le colonel se lance à sa poursuite : ce genre d’écart ne cache rien de bon. Mais le conducteur file tout droit vers son domicile. Une fois chez lui, il sera hors d’atteinte. Au Ballon d'Alsace, col niché entre les Vosges et la Suisse, des dizaines de motards prennent ses virages pour un circuit. Vitesses excessives, nuisances sonores : les riverains sont à bout. Pour ne pas se faire repérer en opération, le lieutenant Vadim sort sa « cape d'invisibilité » : tenue civile et moto banalisée. Premier chauffard intercepté : un motard à 155 km/h. Pris à 85 km/h au-dessus de la limite, il ne voit pas où est le problème… Chaque jour, quatre vols et cambriolages sont recensés dans le Territoire de Belfort. Ce matin, l’adjudant Léo du PSIG, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie nationale, participe à une opération d'envergure. Dans le viseur des gendarmes : deux hommes soupçonnés d’avoir dérobé 25 000 euros de matériel à une entreprise de la région. Derrière une porte blindée, l’une des interpellations réserve une surprise de taille.