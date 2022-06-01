Enquête d'action SOS en Provence : l’été tout-terrain des pompiers (1/2)

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Sur une plage bondée entre Marseille et Martigues, un baigneur est dans tous ses états : sa fille de 6 ans a disparu. Pour Franck et Julia, de permanence au poste de secours, les recherches s’engagent sans tarder. Face au risque de noyade, chaque minute compte… Enfants qui échappent à la vigilance de leurs parents, malaises, blessures : tout l’été, les pompiers du littoral veillent sur les vacanciers. Des bords de la Méditerranée aux villages provençaux, « Enquête d’action » a suivi au plus près les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Avec un départ en intervention toutes les 3 minutes, ils comptent parmi les plus actifs de France. Parmi les plus nombreux aussi : volontaires, professionnels ou jeunes recrues, ils sont 7 500 au total. Aux portes d’une commune entourée par la pinède, le lieutenant Roger, chef de caserne expérimenté, découvre un incendie déjà très virulent. Attisées par le mistral, les flammes progressent rapidement. Pompiers au sol, Canadairs et habitants unissent leurs efforts pour empêcher le feu d’atteindre les maisons. Ces interventions particulièrement éprouvantes deviennent toujours plus fréquentes à mesure que les épisodes caniculaires se multiplient et s’intensifient. Jean-Patrick et les pompiers du GRIMP sont engagés là où leurs collègues ne peuvent accéder. Leur spécialité : secourir et évacuer des victimes dans les secteurs les plus escarpés, notamment par hélicoptère. Dans les Calanques de Cassis, une randonneuse a chuté après s’être aventurée hors des sentiers balisés. Blessée au dos, elle pourrait être touchée à la colonne vertébrale…