Enquête d'action Un été d’enfer à Fréjus : pas de vacances pour la police ! (2/2)

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L’afflux de touristes transforme parfois les nuits d’été en poudrière. Sur une plage de Fréjus, un vacancier parisien veut en découdre avec une bande de jeunes de la ville, qu’il accuse d’avoir volé sa chaîne. Le sous-brigadier Fabrice et son collègue Damien tentent de le maîtriser. Mais le moindre mot peut relancer l’affrontement... Larcins près des zones touristiques, interpellation au milieu des naturistes, plaisanciers inconscients du danger : au plus fort de la saison estivale, « Enquête d’action » embarque avec les policiers de cette station balnéaire située entre Toulon et Nice. À Fréjus, les vacances sont aussi rythmées par des événements qui drainent des milliers de spectateurs, non sans débordements. Lors d’un concert du célèbre rappeur marseillais Jul, malaises et bagarres mobilisent la capitaine Isabelle et ses collègues. Dans un festival électro où la consommation de stupéfiants est étroitement surveillée, la policière Dounia repère un homme dissimulant de nombreux produits : le festivalier serait-il venu pour les revendre ? Dans un champ investi illégalement par 150 caravanes, un branchement électrique pirate crée des tensions avec le voisinage. Une simple étincelle pourrait embraser l’herbe sèche ; les habitations à proximité sont en danger. Le commissaire Nicolas mobilise une trentaine de policiers pour saisir le matériel. Mais les occupants du camp sont décidés à empêcher l’intervention. Le face-à-face menace de dégénérer.