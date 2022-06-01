Enquête d'action Urgence dans les Alpes : au secours, les vacances tournent mal ! (2/2)

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Diffusé le 05/08/2026

Dans les Alpes du Sud, la vie d'un pilote de deltaplane vient de basculer en quelques secondes. Il a perdu le contrôle en plein vol et s'est écrasé après une chute de plus de dix mètres. Garance, médecin à l'hôpital de Gap, est dépêchée sur les lieux. Un Français sur six choisit la montagne comme destination de vacances en été. Mais loin de tout, en cas de problème, chaque minute compte. Morsure de vipère aux conséquences mortelles, accident de rafting en eaux vives, incendie qui menace de gagner la forêt : autant d'urgences que les anges gardiens des Alpes affrontent sans relâche. Dans les hauteurs d’Isola 2000, un adolescent de 14 ans vient de chuter à VTT. L'épaule déboîtée, il est incapable de bouger. Seul moyen de l'atteindre à temps : l'hélicoptère. Cédric, pilote depuis plus de 20 ans, et Arthur, médecin urgentiste, décollent aussitôt. Sur ces reliefs escarpés où randonnées, sports extrêmes et descentes vertigineuses ne pardonnent pas, l'appareil enchaîne les sauvetages. Sur une route sinueuse près des célèbres gorges du Verdon, un motard vient de chuter lourdement. À son secours, Sophie, sapeur-pompier volontaire qui sacrifie son temps libre pour venir en aide aux autres. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, près d'un quart des effectifs sont des femmes, l'un des taux les plus élevés de France.