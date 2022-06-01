Enquête d'action Urgence en région parisienne : les pompiers à la rescousse (2/2)

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Des habitants paniqués, des flammes qui progressent à toute vitesse et une épaisse fumée qui envahit les étages : le sauvetage s’annonce délicat. La cage d’escalier étant impraticable, les soldats du feu déploient la grande échelle pour évacuer une résidente prisonnière de son logement. « Enquête d’action » part en intervention avec les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise, deux départements de la grande couronne parisienne. Une violente collision, un petit garçon tombé d’une mezzanine, une jeune femme suspendue au-dessus d’une autoroute : des situations aussi urgentes qu’imprévisibles. Porter secours expose parfois ces professionnels à la violence de ceux qu’ils viennent aider. À Meaux, un homme blessé après une chute en scooter refuse de se laisser examiner par Cédric et ses collègues. Alcoolisé et très agité, il multiplie les insultes, les provocations et les gestes agressifs. Les pompiers doivent appeler la police en renfort. À Éragny, à 30 kilomètres au nord-ouest de Paris, une femme est sur le point d’accoucher. Impossible pour le sergent-chef Thierry et ses équipiers de la conduire à la maternité ; ils doivent agir avant l’arrivée du SAMU. Mais le cordon ombilical est enroulé autour du cou du bébé. Dans la pièce, chaque geste devient décisif…