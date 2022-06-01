Enquête d'action Zéro de conduite ! Patrouilles de choc sur les routes d’Île-de-France (2/2)

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À l'heure où les enfants sortent de l'école, une voiture en apparence banale traverse Aulnay-sous-Bois à pleine vitesse. Édouard, policier de la brigade anticriminalité, est à ses trousses. Le conducteur prend tous les risques jusqu’à disparaître au loin. Mais Édouard ne renonce pas et finit par remonter la piste du fuyard… « Enquête d'action » prend la route avec les policiers et les gendarmes de la région parisienne. Incendiaires présumés témoins de leurs méfaits, couteau dégainé sur le quai d'une gare, individu recherché en panne sur l'autoroute : les délinquants sont parfois là où personne ne les attend. À Alfortville, le gardien de la paix Rosario s'apprête à perturber la circulation des transports en commun, mais la sécurité des usagers est en jeu. Il cible une catégorie de conducteurs rarement contrôlée : les chauffeurs de bus. En cas de conduite sous stupéfiants, un accident peut avoir des conséquences dramatiques. Pour l'un des chauffeurs contrôlés, l'intervention commence mal : avant même de se ranger pour le dépistage, il heurte un potelet avec son bus. L'homme assure avoir arrêté le cannabis depuis plus d'un mois. Mais dit-il toute la vérité ? À Palaiseau, Bruno et Fabrice, gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention, disposent d'un outil redoutable : six caméras fixées sur leur véhicule de patrouille, capables d'analyser plusieurs milliers de plaques par jour. Soudain, une alerte révèle une anomalie : la voiture contrôlée ne correspond pas au modèle enregistré. Faille du système ou subterfuge destiné à échapper aux contrôles ?