Enquête exclusive Brésil, le pays des fermiers milliardaires

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Diffusé le 04/10/2026

Loin des plages de Rio, un nouvel empire émerge au cœur du Brésil avec à sa tête des fermiers millionnaires. Autrefois considérées comme des terres arides et hostiles, les immenses plaines du centre-ouest brésilien sont devenues l’eldorado de l’agrobusiness. En une décennie, le boom des exportations de soja et de bovins a fait émerger de colossales fortunes, une caste d’ultra-riches dont le pouvoir ne cesse de croître. Leur capitale, Goiânia, 2 millions d’habitants, est surnommée le « Dubaï brésilien ». Le luxe s’y affiche sans complexe : les gratte-ciels de prestige sont dotés de piscines privées à chaque étage et d’ascenseurs pour voiture permettant de se garer directement sur sa terrasse. Une Porsche s’y vend chaque jour, et les listes d'attente pour une montre Rolex s'étendent sur quatre ans. Les mariages fastueux entre enfants de grands propriétaires terriens atteignent des millions d'euros et sont des démonstrations de puissance autant que des événements mondains. Les magnats de l’agrobusiness jouent à dessein la carte du glamour en sponsorisant des concours de miss, des feuilletons télévisés et des groupes de musique country tout à la gloire de leurs valeurs conservatrices. Car derrière les paillettes se cache une redoutable machine politique. Le puissant lobby de ces fermiers millionnaires prône la libéralisation des armes, l’usage massif de pesticides et l’opposition farouche à la protection de l'Amazonie. Et ils comptent bien peser sur l’élection présidentielle en cours en apportant leur soutien à l’ultra-conservateur Flavio Bolsonaro, fils aîné de l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro, face à Lula da Silva, le président de gauche sortant.