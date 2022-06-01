Enquête exclusive De Calais aux côtes anglaises : ils traversent au risque de leur vie !

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Diffusé le 14/01/2024

Chaque nuit, depuis plus de cinq ans, des centaines de réfugiés tentent de traverser la mer depuis les côtes françaises pour se rendre en Angleterre. En 2023, ils étaient encore trente-mille à rallier le Royaume-Uni sur des embarcations de fortunes extrêmement dangereuses. Les noyades sont fréquentes et les morts s'accumulent, une dizaine ces derniers mois. Et personne n'a oublié la tragédie de novembre 2021 qui a fait vingt-sept morts, dont plusieurs enfants. Des migrants prêts à tout, et un business juteux pour les passeurs qui organisent ces traversées. Pendant plus d'un an, nos journalistes ont enquêté sur cette filière qui rapporte des dizaines de millions d'euros chaque année aux organisations criminelles. Ils ont infiltré un campement en se faisant passer pour des migrants. Lors de leur enquête, ils ont remonté la piste des petits bateaux qui permettent ces traversées clandestines. Livrées en kit directement sur la plage, ces embarcations sont gonflées à la va-vite avant de prendre la mer. Nos journalistes ont pu aussi accompagner les hommes de la police aux frontières qui sillonnent les côtes, au sol comme dans le ciel, pour intercepter les groupes de migrants et interpeller les passeurs. Ils ont notamment filmé le travail de la justice, lors du procès d'un réseau de passeurs au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). D’après les enquêteurs, ce réseau aurait généré la somme d'un million d'euros en organisant treize passages. Notre équipe a aussi enquêté en Angleterre afin de comprendre pourquoi les réfugiés sont prêts à tout pour rejoindre les îles britanniques ? Que découvrent-ils en posant le pied sur ce qu’ils considèrent être la terre promise ? Il y a de belles histoires, comme celle de Imad Al Arnab. Ce Syrien, arrivé au Royaume-Uni en 2015 sans un centime en poche, est aujourd'hui à la tête d'un des restaurants les plus branchés de Londres. Mais le parcours d'Imad fait exception. Un autre Syrien, Yasser, arrivé en 2022, se retrouve coincé dans un hôtel réquisitionné par les autorités britanniques. Sa demande d’asile n’a toujours pas été traitée. Et en attendant, il lui est interdit de travailler. Car en Angleterre l'immigration est devenue le sujet politique le plus chaud du moment. Le gouvernement conservateur ne cesse de durcir les règles pour les demandeurs d'asile. En témoigne le « Bibby Stockholm », une barge flottante amarrée à Portland, un port reculé d'Angleterre, et destinée à accueillir les réfugiés en attente de l'étude de leur dossier.