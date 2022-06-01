Enquête exclusive Inde : sexe et amour au pays des interdits

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Du Kâma-Sûtra au Taj Mahal, l'érotisme et la romance font partie intégrante de l'identité et du patrimoine indien. Pourtant, dans la vie de tous les jours, les relations amoureuses et le sexe sont tabous. Si l'économie du pays se développe à un rythme sans précédent, sa société reste cadenassée par des règles et des traditions ultra strictes. S'embrasser dans la rue, sortir avec un petit ami et, plus étonnant encore, se marier par amour, tout cela est fortement déconseillé et même parfois carrément interdit ! En Inde, 90% des mariages sont arrangés. Nous avons accompagné Nancy et Gaurav jusqu'au jour de leurs noces. Ils ne se sont rencontrés que deux fois avant de s'engager pour la vie. Mais ils font confiance au choix de leurs parents. De toute façon, ils n'ont rien à dire et ne peuvent pas refuser… Afin de s'assurer que le futur conjoint est bien sous tous rapports, certaines familles n'hésitent pas à embaucher un détective privé pour enquêter sur lui. Rajani est « Love Détective » à Mumbai. Moralité, situation financière, fréquentations, tout est passé au crible. Et le moindre écart n'est pas toléré. En Inde, refuser le conjoint qui est destiné est très mal vu par les familles, dont les réactions peuvent être extrêmement violentes. Assassinats, lapidations, brûlures à l'acide… Nous avons suivi Danashre et Sagar. Ces Roméo et Juliette indiens sont de castes différentes. Hors de question donc qu'ils se marient. Grâce à l'aide de l'association « Love Commandos », ils ont réussi à s'enfuir pour échapper aux représailles de leurs familles. Ils se cachent aujourd'hui dans un appartement dont le lieu est tenu secret car les crimes dits d'honneur sont très fréquents en Inde. Maître Singh est avocat et il s'en est fait une spécialité. Lui-même affirme sans détours qu'il n'hésiterait pas à tuer sa fille si elle avait une relation sexuelle avant le mariage. Timidement, pourtant, les traditions et les mœurs évoluent. Dans certains quartiers, les jeunes osent se prendre la main et parler de désir. Et même si l'homosexualité est jugée illégale et contre-nature, quelques voix commencent à s'élever. Le prince Manvendra fait partie des rares Indiens à assumer ouvertement sa sexualité. Il s''est même marié avec son ami américain. Il se bat aujourd'hui avec courage pour que la société devienne plus tolérante.