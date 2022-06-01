Enquête exclusive L'Angleterre contre ses immigrés

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Diffusé le 27/09/2026

Longtemps présenté comme le champion européen du multiculturalisme, le Royaume-Uni traverse aujourd'hui une crise identitaire sans précédent : pour une partie des Britanniques, l'immigration serait devenue incontrôlable et les autorités auraient perdu la maîtrise de leurs frontières. Le bouleversement est tel que même le Parti travailliste, historiquement favorable à l'immigration, a durci son discours et multiplie les arrestations de sans-papiers. Sur les côtes de la Manche, nous avons embarqué avec Ryan Bridge, un chef d'entreprise devenu militant anti-immigration. Avec son mouvement Raise the Colours, il traque les embarcations de migrants et n’hésite pas à provoquer les garde-côtes britanniques qu’il considère comme des traîtres. À Bournemouth, la colère est devenue quotidienne. Des hôtels accueillant des demandeurs d'asile sont régulièrement pris pour cible par des manifestants. Face à eux, Duri, un réfugié politique turc, nous a ouvert les portes de son quotidien. Entre l’apprentissage de l'anglais et le bénévolat qu’il effectue auprès des sans-abris, il rêve simplement d'obtenir le droit de travailler et de s'intégrer. Mais en Grande-Bretagne, immigration ne rime pas forcément avec intégration. À Bradford, dans le nord du pays, les différentes communautés ne se côtoient plus vraiment. Aux côtés d’Harun, un agent immobilier prospère qui roule en Bentley et qui est également l’un des imams les plus influents de la ville, nous avons plongé au cœur d’une communauté pakistanaise qui a développé ses propres commerces, ses lieux de culte et même des « Shariah Councils », sortes de tribunaux civils chargés de régler certains conflits familiaux. Une immersion surprenante dans le multiculturalisme britannique. Enfin, nous avons enquêté sur le scandale des grooming gangs, l'une des affaires les plus explosives du Royaume-Uni. Pendant des années, des centaines de jeunes filles ont été exploitées sexuellement, en grande partie par des hommes d'origine pakistanaise. Selon l'ancienne inspectrice Maggie Oliver, les autorités ont longtemps passé sous silence ces crimes par peur d'être accusées de racisme et de fragiliser le modèle multiculturel. Pour beaucoup de Britanniques, cette affaire est devenue le symbole d'un mensonge d'État et explique en partie la défiance actuelle envers l'immigration, un sentiment désormais largement exploité par les mouvements d'extrême droite. Mais si le rejet des migrants progresse, des pans entiers de l'économie ne peuvent plus fonctionner sans eux. En Écosse, un éleveur de 1 200 vaches emploie des travailleurs venus des Philippines, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Sans cette main-d'œuvre étrangère, son exploitation agricole mettrait la clé sous la porte. Immersion au cœur d'un Royaume-Uni profondément fracturé, où immigration, identité, religion et sécurité sont devenues les lignes de faille d'une nation en pleine crise.