Enquête exclusive Luxe et démesure : camping-cars américains, le rêve sans limites

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Aux États-Unis, pays de la démesure, le nouveau symbole de la réussite n'est plus le yacht ou la villa de rêve, mais le camping-car ! Les Américains les plus fortunés s'offrent des engins à plusieurs millions de dollars - marbre, équipements high-tech, et même cheminées : leurs rêves n'ont aucune limite. Les constructeurs profitent de l'aubaine pour concevoir des engins toujours plus innovants, tandis que les propriétaires de campings rivalisent d'imagination pour attirer cette clientèle en or. La dernière tendance est de leur construire, à côté de leurs emplacements XXL, des villas de plusieurs centaines de mètres carrés, aussi onéreuses que leurs engins hors normes. L'assurance de se retrouver entre happy few, partageant la même passion dévorante pour les palaces sur roues.